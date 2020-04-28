تشمل امرأة للمرة الأولى... قائمة أعلى نجوم المصارعة الحرة أجرا في 2020

رغم تسريح شركة "دبليو دبليو إي" الأمريكية للعديد من نجوم المصارعة الحرة مؤخرا، بغرض توفير نسبة كبيرة من الأموال وتقليل النفقات خلال أزمة فيروس "كورونا" المستجد، إلا أنه مازال هناك 10 نجوم يتقاضون أعلى الأجور بداخلها.

وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن مجموع ثروة المصارعين العشرة في قائمة الأعلى أجرا لعام 2020 يبلغ 38.5 مليون دولار قبل الضرائب في 2019.

وتشهد قائمة 2020 ارتفاعًا من 30.8 مليون دولار في قائمة أعلى المصارعين أجرا في 2018، وهي المرة الأخيرة التي تم فيها نشر القائمة السنوية.

ولفتت المجلة إلى أن المبلغ الذي يحصل عليه نجم المصارعة الحرة ينقسم ما بين أجر أساسي تتفاوض شركة "دبليو دبليو إي" معه على حدة، إلى جانب أرباح ناجمة عن تحقيق عروض ومهرجانات مصارعة أصداء جيدة، وجزء من مكاسب المنتجات الترويجية التي تحمل اسم وشكل المصارع في الأسواق، كالدمى والأكواب... إلخ.

وتشمل قائمة مجلة "فوربس" لأعلى نجوم المصارعة الحرة أجرا في 2020 للأعضاء النشطين فقط داخل شركة "دبليو دبليو إي"، وليس المصارعين الحاصلين على إجازة، مثل جون سينا وروندا راوسي، والمصارعين الذين غادروا الشركة في منتصف العام، مثل دين أمبروز وجون موكسلي، وكذلك نجم الملاكمة الشهير، تايسون فيوري، الذي تقاضى 15 مليون دولار عن مشاركته في مهرجان مصارعة بالمملكة العربية السعودية.

وكانت مفاجأة قائمة هذا العام إدراج وللمرة الأولى امرأة مصارعة هي الأيرلندية بيكي لينش.

1) بروك ليسنر

تربع بروك ليسنر بطل "يو إف سي" السابق والمصارع الأمريكي الشهير بـ"الوحش" والشهير بضرباته العنيفة "إف 5" قائمة أعلى نجوم المصارعة الحرة عن تقاضيه أجرا يبلغ 10 ملايين دولار.

2) رومان رينز

جاء أحد أعضاء فريق "ذا شيلد" والملقب بـ"الكلب الكبير" رومان رينز في المركز الثاني بأجر 5 ملايين دولار.

3) راندي أورتن

مازال يحظى المصارع الملقب بـ"الأفعى" بشعبية كبيرة بين محبي المصارعة الحرة، ليحتل المركز الثالث بأجر 4.1 مليون دولار.

Remember that weird period when Randy Orton had no hair, lost loads of weight and stopped wearing wrist tape? It was like he was having a TNA run without going to TNA. pic.twitter.com/ieKccQtiyf — iAn (@IandrewDiceClay) April 27, 2020

4) سيث رولينز

عضو سباق آخر في فريق "ذا شيلد" ينضم إلى القائمة وهو سيث رولينز عن أجر 4 ملايين دولار.

Seth Rollins suit glow up



🥵🥵🥵🥵 pic.twitter.com/VeihLpdyok — Melanie Ngai 🇨🇳🇨🇦🇭🇰 🤜👊🤛 (@melngai416) April 28, 2020

5) تريبل إتش

بخلاف منصبه الإداري كالمدير التنفيذي لشركة "دبليو دبليو إي"، فإن نجم المصارعة احتل المركز الخامس بأجر 3.3 مليون دولار عن ظهوره الموسمي داخل الحلبة.

Triple H says WWE should continue to make WrestleMania a two-night event:



"I think it was much more enjoyable than the eight-hour extravaganza. ... At some point that is probably what it should be.”



(via @AfterTheBellWWE) pic.twitter.com/68ip2HMbeq — B/R Wrestling (@BRWrestling) April 23, 2020

6) بيكي لينش

استطاعت بيكي لينش أن تصبح أول امرأة مصارعة تنضم لقائمة مجلة "فوربس"، عن أجر 3.1 مليون دولار، والذي أهّلها للمركز السادس.

Becky lynch is The Man 🐐🐐🐐🐐. pic.twitter.com/3gFW7Ql3My — Prashraya shahi (@PrashrayaShahi) April 28, 2020

7) غولدبيرغ

أثبت نجم المصارعة بيل غولدبرغ أنه مازال محتفظا بلياقته وحب الجماهير له، رغم تقدمه في العمر، ليفوز بالمركز السابع عن أجر 3 ملايين دولار.

8) شين ماكمان

هو نجل رئيس شركة "دبليو دبليو إي" فينس ماكمان، الذي على الرغم من أنه ليس مصارعا محترفا، ودائما ما يظهر بملابس عادية، إلا أنه شارك في 15 مباراة خلال 2019، وهو ما جعله يجني 2.1 مليون دولار ويحتل المركز الثامن.

According to current betting odds, Shane McMahon is the favorite to win the 2020 Men’s Royal Rumble match. Current plan is for McMahon to face Brock Lesnar at the main-event of Wrestlemania for the WWE Championship. pic.twitter.com/q9Y2nYtTxW — WWE Fake News (@WWEFakeNews) January 7, 2020

9) ستيفاني ماكمان

بصرف النظر عن أنها ابنة فينس ماكمان، إلا أن ستيفاني ماكمان تعتبر من أكثر الشخصيات المحبوبة داخل حلبة المصارعة، ودائما ما تلفت الأنظار حولها بسبب قرارتها التعسفية تجاه المصارعة بصفتها من مجلس إدارة الشركة، لتجني من وراء ذلك 2 مليون دولار.

Stephanie McMahon Comments On Becoming New Board Of Directors Member At Ad Council https://t.co/jx0ygKTyEx pic.twitter.com/clsnE5q9gL — WrestlingHeadlines.com (@lordsofpain) April 27, 2020

10) برون سترومان

أصبح برون سترومان أحد أكبر نجوم "دبليو دبليو إي" الجدد في السنوات القليلة الماضية، وهو الحائز على بطولة مياراة "كراون جول" في المملكة العربية السعودية، ليصل إلى المركز الأخير في القائمة بأجر 1.9 مليون دولار.

Braun Strowman has had an incredible transformation.#smackdown pic.twitter.com/qCF3wWHUh9 — Authors of Wrestling (@authofwrestling) April 25, 2020

وتشمل قائمة المصارعين الذين سرحتهم "دبليو دبليو إي"، في نيسان/ أبريل الجاري، أسماء معروفة داخل الحلبة، مثل روسيف وهيث سليتر وزاك رايدر وكيرت آنجل وسارة لوغان، والثنائي لوك غالوز وكارل أندرسون، وإريك روان.

وجاء قرار الشركة بتخفيض العمالة لديها، بعد أن بدأت في بث عروضها التلفزيونية الحية مثل "راو" و"سماكداون" من دون جمهور، داخل مركزها للتدريب في فلوريدا.

لكن وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن إعلان "دبليو دبليو إي" بشأن تسريح موظفيها يتناقض مع بيان أصدرته في شهر مارس/ آذار 2020، عندما قالت إن "لديها موارد مالية كبيرة، سواء من النقد أو القدرة على سداد ديونها، والتي يبلغ إجماليها حاليا أكثر من 0.5 مليار دولار، لإدارة تحدياتها المقبلة".

وتقدّر "دبليو دبليو إي" أن تخفيضات ميزانيتها ستوفر 4 ملايين دولار شهريا، كما ستحسن التدفق النقدي بمقدار 140 مليون دولار.