خدمة البث "إتش بي أو ماكس" تنطلق في مايو بأعلى اشتراك شهري

أعلنت خدمة "إتش بي أو ماكس"، أمس الاثنين، عن موعد توافرها على أجهزة شركة "أبل" الأمريكية، وهي الأحدث بين شبكات البث الرقمي الشهيرة إلى جانب "نتفليكس" و"ديزني بلس".

وسيتوفر تطبيق "إتش بي أو ماكس" على أجهزة "أبل" عند إطلاق الخدمة في 27 مايو/ أيار المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وسيتمكن عملاء "أبل" من الوصول لخدمة البث الجديدة عبر هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" اللوحية وجهاز "آي بود تاتش" الموسيقي، بالإضافة إلى "أبل تي في".

كما أنه يمكن بث محتوى التطبيق على أجهزة التلفزيون من خلال خدمة "إير بلاي" عبر "آيفون" أو "آيباد".

لكن ستكون "إتش بي أو ماكس" التي توفرها شركة "ورانر ميديا" الأمريكية، هي الأعلى قيمة من حيث الاشتراكات الشهرية بالمقارنة مع "نتفليكس"، والذي يصل إلى 15 دولارا في الشهر، بحسب موقع "سي نت".

Where all of HBO meets your favorite shows, movies, and new Max Originals. Streaming May 27.



Sign up for updates: https://t.co/e3U0f0wgAV pic.twitter.com/SbBjZ0smb8 — HBO Max (@hbomax) April 21, 2020

وخلال عامها الأول، ستتوسع الخدمة لتقدم للمشاهد حزمة أخرى تضم الإعلانات التجارية، ولم تحدد الشركة سعرها أو موعد إطلاقها، ولكن من المفترض أن تكون أرخص أو مجانية.

وأبسط طريقة للحصول على اشتراك في خدمة "إتش بي أو ماكس" هي بشكل مباشر عن طريق موقعها الرسمي، أو من خلال تطبيقها على أجهزة "أبل" المختلفة.

وتشمل "إتش بي أو ماكس" 10 آلاف ساعة من البث، والتي تضم العديد من المسلسلات والأفلام الشهيرة، منها "فريندز" و"ذا بيغ بانغ ثيوري" و"ساوث بارك" و"ويست وورلد" و"عالم سمسم" و"صراع العروش"، إلى جانب أفلام مثل "الجوكر" الحائز على جائزة أوسكار، وأفلام "سيد الخواتم"، بالإضافة إلى 31 عملا فنيا من إنتاج الشبكة الخاص.

يشار إلى أنه كان من المقرر عرض حلقة خاصة من مسلسل "فريندز" بمناسبة إطلاق خدمة "إتش بي أو ماكس"، والتي تشهد على لم شمل أبطالها الستة بعد غياب 16 عاما، وهم جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر وليزا كودرو وماثيو بيري ومات لو بلانك، ولكن تأجل تصويرها بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.