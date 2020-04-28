"ستغير مجرى الأحداث"... منتج مسلسل عادل إمام يكشف عن مفاجأة في حلقة الخميس

كشف هشام تحسين، منتج مسلسل "فلانتينو" من بطولة الفنان عادل إمام عن أن حلقة الخميس 30 نيسان/ أبريل الجاري ستشهد مفاجأة ستغير من مجرى أحداثه.

وأوضح أن أحداث حلقة الخميس وهي السادسة، تتضمن نقلة درامية كبيرة تغير مجرى أحداث المسلسل، بحسب صحيفة "المصرية اليوم".

وبينما رفض هشام تحسين الكشف عن تفاصيل الحلقة، فقد اكتفى بالتصريح أن "مجرى الأحداث سيتغير مع ظهور شخصية محورية جديدة لم تظهر من قبل خلال أحداث الحلقات الخمس الأولى، ما سيزيد من سخونة الأحداث، وسرعة وتيرتها".

ويشهد مسلسل "فلانتينو" التعاون الأول بين عادل إمام والمؤلف أيمن بهجت قمر، والثاني مع الفنانة داليا البحيري بعد الفيلم السينمائي "السفارة في العمارة"، من إخراج عمرو عرفة.

ومسلسل "فلانتينو" من بطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.

وتدور أحداث العمل عن "نور عبد المجيد"، رجل ستيني يمتلك عددا من المدارس الخاصة، ومشكلته الأساسية هي عشقه الشديد للنساء، وتعدد زيجاته، وما يترتب على ذلك من مواقف كوميدية واجتماعية، كما يناقش المسلسل مشكلات التعليم بشقيه الخاص والعام.