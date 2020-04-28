تناول الثوم صباحا... تأثير مذهل لتقليل الوزن

يعد الثوم من أھم الأطعمة التي تفید الإنسان بشكل كبیر، وله العديد من الفوائد المختلفة، وخاصة عندما يتم تناوله في الصباح الباكر، أي تناوله على الريق.

وذكر موقع "verywell Fit"، أن "الثوم يحتوي على كثير من العناصر الغذائية الهامة، بالإضافة إلى قليل من السعرات الحرارية، حيث يحتوي 3 غرام منه على 4.5 سعر حراري فقط، وهذا يجعله واحدا من المكونات الرائعة لخسارة الوزن".

وأضاف "يلعب الثوم دورا هاما في إنقاص الوزن عن طريق مقاومة وتقليل ظهور بعض الجينات المسئولة عن تكوين الدهون داخل الجسم، زيادة قدرة الجسم على حرق الدهون، وهذا ما تم إثباته في دراسة تم نشرها على موقع "the Journal of nutrition"، وبسبب قدرته على حرق الدهون يقل مستوى الكوليسترول في الدم".

وأوضح الموقع "لا نستطيع الجزم بكمية الدهون التي قد تخسرها من خلال تناول الثوم، ولكن في واحدة من الدراسات التي تم إجرائها على عدد من النساء لمدة 12 أسبوع لدراسة تأثير استخدام الثوم مع ممارسة التمارين الرياضية، وجدت التجربة اختلافا في كتلة الجسم قبل القيام بالتجربة وبعد القيام بها، وهذا يشير للدور الفعال الذي قد يلعبه الثوم في خسارة الوزن".

وتابع "في بحث آخر تم إجراؤه على مجموعة من الفئران لدراسة تأثير استخدام الثوم لمدة 7 أسابيع على مجموعة من الفئران المصابة بالسمنة، خرجت نتائج التجربة بوجود فرق في الوزن بحوالي 21% و11 % في بعض الفئران، وهذا يشير إلى النتائج الواعدة التي قد يحققها استخدام الثوم على البشر".

وأشار الموقع إلى أن "فوائد الثوم لا تقتصر على خسارة الوزن فقط بل، يمتد تأثيره لكل عضو من أعضاء الجسم، بداية من الشعر وحتى القدمين، وأبرز ما يميزه أنه يقوي الجهاز المناعي ويمنع الإصابة بنزلات البرد ويساعد في زيادة النشاط والقوة البدنية.

ولفت الموقع أيضا إلى أن "للثوم بعض السلبيات، كمشاكل الهضم مثل الإصابة بغازات البطن والانتفاخ ورائحة الفم غير المحببة والحساسية".

كما حذر الموقع من تناول الثوم مع الأدوية، لأنه قد يتفاعل معها ويسبب مشاكل صحية، ونصح الحوامل والمرضعات باستشارة الطبيب قبل استخدامه، على بالرغم من من عدم وجود دليل على وجود تأثير عليهن.