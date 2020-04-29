صدمة في الهند بعد وفاة عرفان خان

أعلن اليوم عن وفاة ممثل "بوليوود" عرفان خان في مستشفى بالهند، بعد صراع مع المرض.

ونقل خان (53 عاما) إلى المستشفى في مومباي، أمس الثلاثاء، يعاني من مضاعفات إصابته بنوع نادر من السرطانات.

وجاء في بيان عائلته: "محاطا بحب عائلته التي كان يهتم بها كثيرًا، غادر إلى منزله السماوي، تاركًا وراءه حقًا إرثًا خاصًا به. كلنا نصلي ونأمل أن يكون في سلام. وأن يتردد صدى كلماته".

It's a sad day. Can't believe the so very talented, the multifaceted Irrfan Khan is no more! RIP @irrfank

Bollywood actor Irrfan Khan passes away in Mumbai https://t.co/iFZsLALly0 pic.twitter.com/t7lujy8jbZ — Vicky Kapur (@vickykapur) April 29, 2020

​وكتب المخرج شوجيت سيركار، على حسابه بتويتر، ناعيا عرفان: "صديقي العزيز عرفان. لقد قاتلت وقاتلت وقاتلت. سأكون دائما فخورا بك... سنلتقي مرة أخرى".

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute. — Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) April 29, 2020

​وأضاف البيان: "رجل قليل الكلام وممثل التعبيرات الصامتة بعيونه العميقة وأفعاله التي لا تنسى على الشاشة. من المحزن أننا يجب أن ننقل اليوم خبر نبأ وفاته. كان عرفان روحًا قوية، شخصا قاتل حتى النهاية وكان دائمًا مصدر إلهام لكل من اقترب منه".

من جانبه علق رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي، أرفيند كيجريوال، على وفاة عرفان، وأعرب عن صدمته من موته المفاجئ، بحسب موقع "timesnownews" الهندي.

Shocked to hear of the demise of Irrfan Khan, one of the most exceptional actors of our time. May his work always be remembered and his soul rest in peace — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 29, 2020

​وقال: "صدمت لسماع خبر وفاة عرفان خان، أحد أكثر الممثلين استثنائية في عصرنا. أتمنى أن نتذكر عمله دائمًا وأن ترقد روحه بسلام".

وشارك خان في حوالي 100 فيلم، وكان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة في سينما الغرب وشارك في عدد من الأفلام في هوليوود مثل (لايف أوف باي) و(ذا نيمسيك).

T 3516 - .. just getting news of the passing of Irfaan Khan .. this is a most disturbing and sad news .. 🙏

An incredible talent .. a gracious colleague .. a prolific contributor to the World of Cinema .. left us too soon .. creating a huge vacuum ..

Prayers and duas 🙏 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 29, 2020

​ونعاه الممثل الهندي الكبير اميتاب باتشان وكتب على حسابه في تويتر "مجرد أخبار عن وفاة عرفان خان.. هذه أخبار مزعجة وحزينة.. موهبة لا تصدق.. زميل كريم.. مساهم غزير في عالم السينما.. تركنا مبكرا.. خلق فراغا كبيرا.. صلوات وأدعية".