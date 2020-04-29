"الفن أقصر طريق من إنسان إلى آخر"... عمل فني رقمي بمشاركة عشرات الأشخاص.. صور

نظم فنان تونسي عملا فنيا على موقع "زوم" شارك فيه عشرات الأشخاص من مناطق مختلفة من العالم.

وخطط 49 مشاركا من جميع أنحاء العالم كلمات الروائي الفرنسي الشهير أندريه مالرو: "الفن هو أقصر طريق من إنسان إلى إنسان آخر".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от eL Seed (@elseed) 27 Апр 2020 в 9:58 PDT

ويمنح "زوم" خاصية تغيير الخلفية التي تظهر وراء المتحدث، وهكذا طلب الفنان التونسي السيد، بتثبيت كل من المشاركين جزءا من التخطيط كخلفية افتراضية.

ولإنهاء العمل كان على جميع المشاركين دخول مكالمة زوم وفق ترتيب موضعهم في العمل الفني.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от eL Seed (@elseed) 28 Апр 2020 в 5:39 PDT

شبه الفنان العمل الفني بإجراء سيمفونية، وكتب "eLseed" على إنستغرام إلى 133 ألف متابع: "كان كل شخص كآلة فردية موسيقية..."، حيث أتموا العمل شخصًا تلو الآخر.

وتحدث المشاركون لأكثر من ساعة وهم يستمعون إلى الموسيقار الأمريكي ألو بلاك أثناء المكالمة.

كما ألقى الراقصون الهولنديون نورا ويارا وروزا عروضاً خلال الاجتماع.

وكتب eLseed: "كنا جميعا في انسجام، نتشارك نفس الحالة الإنسانية، ولم يكن العمل الفني الجزء الأفضل في المكالمة، بل كان الجو والطاقة والحب الذي شاركه الجميع أثناءها".