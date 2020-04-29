شخصيات يهودية في الدراما الرمضانية تثير جدلا في الشرق الأوسط

أثارت مشاهد من مسلسل خليجي يبث في رمضان يعرض قصة لقابلة يهودية انتقادات واسعة لدى المتابعين في المجتمع العربي، واعتبرها البعض محاولة للتطبيع مع إسرائيل.

وبدأ مسلسل "أم هارون"، وهو قصة خيالية عن مجتمع متعدد الأديان يعيش في دولة خليجية غير محددة بين ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي، يبث على سبكة قنوات "إم بي سي" مع بداية شهر رمضان الجاري.

وبحسب موقع "arabnews" تزامن عرض المسلسل مع قيام عدد من الدول الخليجية بخطوات للتقارب مع إسرائيل، خصوصا أنها وجدت مع الأخيرة وجهات نظر مشتركة حول مواجه إيران.

وواجه بث المسلسلة انتقادات فلسطينية واسعة، وأدان المسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، باسم نعيم، المسلسل، وقال في تصريح لوكالة "رويترز": إن تصوير أنواع التعاطف مع الشعب اليهودي هو "اعتداء ثقافي وغسيل دماغ".

وتعارض حركة "حماس" بشدة، مثلها مثل بقية الفصائل الفلسطينية الأخرى، خطة السلام التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمعروفة بـ "صفقة القرن"، بحسب "رويترز".

وتقوم مجموعة من المنظمات الإقليمية المناهضة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بحثّ المشاهدين لمقاطعة المسلسل ونشر هاشتاغ يحمل عنوان "الدراما الشريرة".

#كويتيون_ضد_التطبيع يدعون لمقاطعة مسلسل "أم هارون" التطبيعي الذي تدور أحداثه حول اليهود الذين كانوا يعيشون في الكويت. pic.twitter.com/eCAj3TFO5n — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) April 19, 2020

وقال مؤلفا المسلسل الأخوان محمد وعلي عبد الحميد شمس، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن المسلسل لا يحمل أي رسائل سياسية.

وقال محمد: "لقد تحدث الناس وحكموا عليه قبل رؤيته"، وأضاف: "وتركز رسالة المسلسل على أن المسلمين يظهرون الحب والنية الحسنة والسلام لغير المسلمين".

وقال مازن حايك المتحدث باسم "إم بي سي"، إن رسالة مسلسل "أم هارون" الرئيسية كانت رسالة إنسانية، ممرضة تشفي الناس "بغض النظر عن أي اعتبار آخر".

وقوبل المسلسل الخليجي "أم هارون"، من بطولة الفنانة الكويتية، حياة الفهد، بعاصفة من الانتقادات الحادة، قبل عرضه مع أول أيام شهر رمضان 2020، وذلك لأن فكرته الرئيسية تدور حول تعايش الأديان بين اليهود والمسلمين والمسيحيين في الدول العربية.

ويتناول المسلسل قصة سيدة يهودية عاشت في منطقة الخليج خلال أربعينيات القرن الماضي، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف علي ومحمد شمس، ويشارك في بطولته محمد العيدروسي وأحمد الجسمي وفخرية خميس وعبد المحسن النمر وفاطمة الصفي وفؤاد علي ومحمد العلوي وروان مهدي وآلاء الهندي ونواف نجم وفرح الصراف وإلهام علي وآلاء شاكر وماجد الجسمي وأمل محمد.