مراسل تلفزيوني يظهر في بث مباشر من المنزل دون سروال... فيديو

وظن مراسل قناة "ABC" الأمريكية، أن البث لن يظهر الجزء السفلي من جسده، لذلك ارتدى سترة وقميصا في الجزء العلوي، وأهمل ارتداء السروال في الجزء السفلي.
وظهر المراسل في برنامج "صباح الخير أمريكا"، أثناء تقرير تحدث عن استخدام الصيدليات للطائرات دون طيار لإيصال الأدوية إلى المنازل، لكن عند نهاية التقرير ظهر الجزء السفلي بلا سروال بشكل واضح، بحسب "فوكس نيوز".
Is...is @ABC reporter @ReeveWill wearing pants? pic.twitter.com/Zi3fkG95Gh— Washington Examiner (@dcexaminer) April 28, 2020
ويعمل أغلب المراسلون والإعلاميون ومختلف القطاعات المهنية الأخرى في الوقت الحالي من المنزل، بسبب إجراءات الحجر الصحي المطبقة في أغلب دول العالم، لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
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