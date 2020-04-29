بعد العثور على جثة زوجها في النهر... كشف ملابسات مقتل طاهية شهيرة

كشفت التحقيقات عن سبب مقتل الطاهية الأمريكية الشهيرة، جاريما كوثاري، والتي كانت حاملا داخل منزلها في ولاية نيوجيرسي، كما تم العثور على جثة زوجها في نهر هدسون.

وبعد تشريح الطبيب الشرعي لجثة القتيلة، تبين أن إصابات في الجزء العلوي من الجسد تسببت في الوفاة.

وكشفت الفحوصات الطبية أن كوثاري كانت حاملا في شهرها الخامس عندما قتلت.

Police found Chef Garima Kothari in her high-rise on in Jersey City this AM.



Shortly after, police found her husband in the Hudson River.



They were the owners of Nukkad, a new Indian restaurant that had opened in Feb in Paulus Hook. What we know:https://t.co/gnPPHeaA5i pic.twitter.com/k6NwXQPjcc — HobokenGirl.com (@thehobokengirl) April 26, 2020

ولم يتحدد بعد سب وفاة الزوج الذي تم العثور على جثته في النهر، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

وكشفت الشرطة الحادث، عندما تلقت اتصالا حول محاولة انتحار محتملة في نهر هدسون بالقرب من شارع مونتجومري في مدينة جيرسي.

كوثاري التي كانت موظفة في القطاع المالي الهندي، تحولت إلى مهنة الطبخ لتصبح طاهية عالمية.

A friend, Garima Kothari found murdered in New Jersey today. Extremely stunned and saddened by these news.

Two Jersey City deaths could be a ‘murder-suicide,’ prosecutor says. https://t.co/d7HC9c8bG7 — MP (@mpopat) April 27, 2020

وافتتح الزوجان مطعمهما قبل أسابيع فقط من الإغلاق بسبب جائحة كورونا، ليقتصر العمل على توصيل الوجبات للمنازل، كما أعلنت كوثاري أنها ستتبرع بوجبات إلى مركز مدينة جيرسي الطبي.

ودرست كوثاري في معهد للطبخ بباريس قبل السفر إلى نيويورك، لتشرف على ولائم يقيمها مشاهير من بينهم عائلة كلينتون وعائلة غيتس.