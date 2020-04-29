"مكة المكرمة" في رسالة الوداع التي وجهها النجم الهندي الراحل عرفان خان إلى العالم

نشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية الرسالة الأخيرة التي وجهها النجم الهندي الراحل عرفان خان، والتي كتبها عند بداية رحلة علاجه من مرض السرطان.

ونشرت الصحيفة الرسالة التي تحدث فيها النجم الراحل عن بداية معاناته من مرض سرطان الغدد الصم النادر.

وقال خان في آخر كلماته "قبل فترة قصيرة، تم تشخيص إصابتي بسرطان نادر، لم أسمع به من قبل" ووأشار خان في كلماته إلى أن فرص العلاج ضعيفة جدا نظرا لقلة الحالات المصابة بهذا المرض.

ونوه خان في رسالته إلى أحلامه وخططه التي صدمت بخبر المرض "وفجأة يخبرك شخص ما أنك بلغتك وجهتك، الرجاء النزول"، ليمر بعدها بحالة من الحيرة والقلق مؤكدا أنه لم يصل إلى وجهته بعد.

واعتبر النجم الراحل أن هذه التجربة جعلته يدرك أننا مجرد كائنات صغيرة تطفو في محيط مليء بالتيارات التي لا يمكن التنبؤ بها.

وأشار النجم في رسالته إلى أنه وجه نصيحة لابنه "أتوقع منك عدم مواجهة هذه الأزمة بالخوف والبؤس".

نوه خان إلى أنه في كل مرة عند دخوله المستشفى للعلاج، كان يعلم تماما أن مستشفاه الحقيقي على الجانب الآخر في "مكة.. حلم طفولتي".

وبين خان أن الشيء الوحيد الذي جعله يشعر بالثقة في مواجهة المرض هو "عدم اليقين به، هذا الإدراك جعلني أشعر بالثقة وأخضع للواقع بغض النظر عن النتيجة".

وأضاف: "للمرة الأولى شعرت بمعنى الحرية، كما لو أنه طعم الحياة للمرة الأولى، الوقت سيحدد ما إذا كان هذا الشعور سيبقى أم لا".

وكتب النجم رسالته عند بداية رحلة علاجه في عام 2018، وكانت آخر رسالة له وجهها إلى كل البشر في العالم، بحسب "سكاي ينوز".

ورحل عرفان خان عن عمر يناهز 53 عاما، الأربعاء الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وأحدث رحيله صدمة في الأوساط الفنية العالمية والهندية.