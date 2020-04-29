ذئب يتجول داخل حي سكني في السعودية... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لذئب يتجول في حي الهلالي بالهدار في محافظة الأفلاج.

وقال المواطن الذي وثق المقطع إنه فوجئ وهو واقف أمام منزله بعبور ذئب وتجوله بالشارع داخل الحي السكني الذي يقطن به.

وأوضح المواطن أنه لم يسعفه الوقت لاصطياد الذئب الذي لاذ بالفرار للجبل.