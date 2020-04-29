دجاجة تشرف على تربية قطيع من الجراء كأنها صيصان... فيديو

نشرت صحيفة "ديلي ميل" مشاهد هي الأولى من نوعها لدجاجة تقوم بتربية مجموعة جراء فقدت أمها في تايلاند.

وأشرفت الدجاجة على تربية 7 جراء صغيرة، وتعاملت معها بلطف كبير، وأبدت عدم خوف من وجودها، بل إنها جلست عليها كأنها صيصان صغيرة.

وبحسب الصحيفة فقد وضع مالك الدجاجة الجراء في مزرعة المنزل ليعتني بها، لكنه صدم عند مشاهدة دجاته تعتني بها وترعاها.

وبحسب مالك الدجاجة، فقد اهتمت بها الأخيرة وأحبتها أكثر منه، وأبدت سعادتها بتربيتها والعناية بها.

وسجلت هذه المشاهد النادرة في إحدى مناطق تايلاند، حيث يمكن مشاهدة الدجاجة تبدي عدم اهتمامها بالعضات الصغيرة التي تقوم بها الجراء لأطراف جناحيها.

ويمكن مشاهدة لقطات أخرى في نفس المزرعة، لكلبة تقدم الرعاية والحليب لصغير ماعز، في مشهد يؤكد على أن مشاعر الأمومة لا تنحصر بجنس أو نوع.