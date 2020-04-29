عقب محاولات دامت 30 عاما.... رجل يفوز بمليون دولار مرتين في يوم واحد

عقب محاولات استمرت 30 عاما، فاز رجل من ولاية كولورادو الأمريكية بالجائزة الكبرى لليانصيب التي تبلغ قيمتها مليون دولار، مرتين في نفس اليوم.

الفائز والذي يدعى جو بي، كان يلعب بنفس الأرقام لمدة 30 عاما، بحسب ما كشفه مسؤولي اليانصيب.

Man wins $1m lottery jackpot twice in same day after playing for 30 years https://t.co/xT0dghvxgX — The Independent (@Independent) April 29, 2020

واشترى بي التذكرتين الفائزتين من متجرين مختلفين، وفاز مرتين.

وحصلت إدارة اليانصيب في كولورادو على موافقة بالسماح للفائزين بجوائز تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار أو أكثر بتسلمها عبر البريد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.