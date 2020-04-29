شاهد تقليعة صينية جديدة... الكتابة على الأسماك الحية

فكرة صينية غريبة ابتكرها القائمون على حوض أسماك في الصين، من خلال الكتابة على السمك.

وكتب مشرفون على الحوض، أسماء العائلات الصينية الأكثر شيوعا على الأسماك باللون الأحمر.

وتم كتابة أسماء العائلات الأكثر تداولا في الصين مثل "وو" و"هوو" و"هاو"، على عشرات الأسماك الحية وهي تسبح داخل حوض كبير.

وتداولت صور ومقاطع فيديو لحوض السمك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدث منتقدون عن كيفية التأكد من أن هذا غير ضار للأسماك، ليرد المشرفون بأنهم استعانوا بألوان الطعام الصالحة للأكل لتجنب إيذاء الأسماك.