أخطاء وقع فيها 3 من ضيوف شرف مسلسل "الاختيار"

وقع الثنائي إياد نصار وماجد المصري، في الخطأ خلال الظهور كضيفي شرف في الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار"، الذي يحكي قصة بطل الجيش المصري الراحل أحمد المنسي.

وفيما يخالف ضوابط العسكرية المصرية، ظهر الثنائي بتصفيفة شعر غير معتادة بين أفراد الجيش المصري.

الطول المحدد للشعر في الجيش المصري الحد الأدنى له (1 ميري) والحد الأقصى (6 ميري).

النجم المبدع #اياد_نصار 🌟 في دور رائع وشخصية مميزة في مسلسل #الاختيار

مش تقولولي إسرائيلي.. اهو ضابط..

إياد دايما بيحسن الاختيار..

أفضل من يؤدي دور الضابط.. pic.twitter.com/reeB2NaioD — Eyad Nassar Passion اياد نصار (@zeena2512) April 25, 2020

وعلى ذات الصعيد، ظهر محمد إمام ضيف شرف في الحلقة الخامسة من المسلسل، مؤديا دور النقيب فتحي الذي قتل في مواجهة بسيناء خلال هجوم إرهابي على كمين.

انا لو مت قول لأمي ابنك مات راجل

{ رحم الله شهداء الوطن } 🇪🇬 #الأختيار pic.twitter.com/iAl4UBSLGN — Mohamed Emam (@Mohamed_Emam) April 28, 2020

ووقع إمام في خطأ عندما ظهر وهو يطلق النار من سلاحه الآلي، دون أن يقوم بإنزال "زر الأمان"، والذي من المفترض أن يمنع البندقية من إطلاق الرصاص.