السعودية... تفاصيل مثيرة في واقعة "المغدورة غادين"

باشرت النيابة العامة السعودية، ممثلة في الدائرة المختصة، إجراءات التحقيق بشأن القضية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمعروفة بـ"المغدورة غادين".

وبحسب صحيفة "تواصل"، انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث ليجدوا فتاة تبلغ من العمر 15 عاما ملقاة على الأرض داخل مجلس الضيافة بمنزل ذويها، وقد فارقت الحياة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي الابتدائي وجود آثار ضرب بأماكن متفرقة من جسد المتوفاة وآثار حز غير مكتمل الاستدارة حول العنق، مع احتمالية حدوث الوفاة نتيجة الانتحار.

وتم استجواب الأب لقيام شبهة الإيذاء والضرب والحبس للمتوفاة، ومددت فترة توقيفه.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة على وجه اليقين، وطلب نتائج الفحوصات الشرعية لملابس المتوفاة وجهاز جوالها وكافة ما تم تحريزه من موقع الحادث.

وما زالت القضية تحت الإجراء.