أطباء يتظاهرون عراة لنقص معدات الحماية ضد "كورونا"... صور

وأطلق الأطباء الحملة تحت اسم "العناية العارية" منتقدين بذلك نقص الأقنعة والنظارات والبدلات الواقية.
ويظهر العاملون هكذا مدى ضعف الجسد أمام الجائحة، ويظهرون على الصور مع منشورات ووثائق وفي السماعات والأدوية والضمادات وورق التواليت.
"Aprendí a coser heridas. Por qué ahora tengo que aprender a coser mascarillas?"— Charlie Rencor (@CharlieRencor) April 29, 2020
Para cuando tu cuñado se pregunta por qué el país más pobre de la UE (Españita) no tiene mascarillas y tal...#BlankeBedenken iniciativa en Alemania.#COVIDー19 #QuedateEnCasa #SanidadPublica pic.twitter.com/EgKgBOLYZ0
وكتب الأطباء على موقع، "blankebedenken.org"، نحن أطباء عائلاتكم. ونحتاج إلى معدات واقية لمعالجتكم في أمان. ونبدو كما هو الحال في هذه الصور عندما لا نمتلكها.
Wie steht es um die Unterstützung der Hausärzte? @jensspahn @BMG_Bund #BlankeBedenken #COVIDー19 #COVID19 Ein Blick auf die Seite https://t.co/n5fng790Zi @BlankeBedenken sagt dazu einiges aus, was auch für Klinikmitarbeiter gilt. pic.twitter.com/myBJFFbt5t— Thomas Hansen (@1hansen) April 29, 2020
ويعرض الموقع إمكانية نشر صورك أو تقديم المساعدة المالية أو التبرع بالعلاجات. ووفقًا للطبيب كريستيان ريشتنوالد، استلهم الأطباء الفكرة من الطبيب الفرنسي آلان كولومبير، الذي نشر صورة عارية، يصف نفسه وأطباء آخرين يشاركون في القتال ضد فيروس كورونا بـ"لحم المدفع".
نشر أحد الأطباء صورة مع منشور: "تعلمت خياطة الجروح. لماذا يجب أن أتعلم خياطة الأقنعة؟".
Niemieccy lekarze postanowili w dość oryginalny sposób pokazać problemy z brakiem sprzętu ochronnego.— briefz.pl (@briefz_pl) April 28, 2020
Cała akcja odbywa się pod hashtagiem #blankebedenken
Powstała też strona:https://t.co/tEmydNcDtl pic.twitter.com/nzF1nh5Td6
ووفقا للأطباء، فإنهم طلبوا المساعدات مراراً من السلطات، لكنهم حتى الآن لم يتلقوها. كما قدم المتظاهرون عريضة تطالب بتزويد العاملين الصحيين بما يلزم. بحلول 29 أبريل/ نيسان، وقع عليها أكثر من 2500 شخص.
وأكد متحدث باسم وزارة الصحة الاتحادية الألمانية، أن الأطباء الألمان يفتقرون حقًا إلى القفازات وأجهزة التنفس الصناعي والملابس الواقية. وأضاف المتحدث، أنه بحلول 24 أبريل/ نيسان كانت السلطات قد وزعت نحو 133 مليون قناع طبي.
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