أطباء يتظاهرون عراة لنقص معدات الحماية ضد "كورونا"... صور

وأطلق الأطباء الحملة تحت اسم "العناية العارية" منتقدين بذلك نقص الأقنعة والنظارات والبدلات الواقية.

ويظهر العاملون هكذا مدى ضعف الجسد أمام الجائحة، ويظهرون على الصور مع منشورات ووثائق وفي السماعات والأدوية والضمادات وورق التواليت.

"Aprendí a coser heridas. Por qué ahora tengo que aprender a coser mascarillas?"



Para cuando tu cuñado se pregunta por qué el país más pobre de la UE (Españita) no tiene mascarillas y tal...#BlankeBedenken iniciativa en Alemania.#COVIDー19 #QuedateEnCasa #SanidadPublica pic.twitter.com/EgKgBOLYZ0 — Charlie Rencor (@CharlieRencor) April 29, 2020

وكتب الأطباء على موقع، "blankebedenken.org"، نحن أطباء عائلاتكم. ونحتاج إلى معدات واقية لمعالجتكم في أمان. ونبدو كما هو الحال في هذه الصور عندما لا نمتلكها.

ويعرض الموقع إمكانية نشر صورك أو تقديم المساعدة المالية أو التبرع بالعلاجات. ووفقًا للطبيب كريستيان ريشتنوالد، استلهم الأطباء الفكرة من الطبيب الفرنسي آلان كولومبير، الذي نشر صورة عارية، يصف نفسه وأطباء آخرين يشاركون في القتال ضد فيروس كورونا بـ"لحم المدفع".

نشر أحد الأطباء صورة مع منشور: "تعلمت خياطة الجروح. لماذا يجب أن أتعلم خياطة الأقنعة؟".

Niemieccy lekarze postanowili w dość oryginalny sposób pokazać problemy z brakiem sprzętu ochronnego.



Cała akcja odbywa się pod hashtagiem #blankebedenken



Powstała też strona:https://t.co/tEmydNcDtl pic.twitter.com/nzF1nh5Td6 — briefz.pl (@briefz_pl) April 28, 2020

ووفقا للأطباء، فإنهم طلبوا المساعدات مراراً من السلطات، لكنهم حتى الآن لم يتلقوها. كما قدم المتظاهرون عريضة تطالب بتزويد العاملين الصحيين بما يلزم. بحلول 29 أبريل/ نيسان، وقع عليها أكثر من 2500 شخص.

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة الاتحادية الألمانية، أن الأطباء الألمان يفتقرون حقًا إلى القفازات وأجهزة التنفس الصناعي والملابس الواقية. وأضاف المتحدث، أنه بحلول 24 أبريل/ نيسان كانت السلطات قد وزعت نحو 133 مليون قناع طبي.