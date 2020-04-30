من هي كاري سيموندس خطيبة بوريس جونسون؟

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندس عن مولد نجلهما الأول، أمس الأربعاء، وذلك بعد تعافي جونسون من فيروس كورونا المستجد.

وقالت متحدثة باسم جونسون: "رئيس الوزراء و سيموندس سعيدان جدا لإعلان مولد طفل ذكر لهما بصحة جيدة"، بحسب صحيفة "الإندبندنت".

وأعلن جونسون، 55 عاما، و سيموندس، 31 عاما، في مارس/ آذار الماضي، أنهما ينتظران مولودا في أوائل الصيف، وأنهما أصبحا خطيبين في نهاية العام الماضي، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن جونسون وسيموندس، يعدان أول شريكين غير متزوجين ينتقلان إلى داونينغ ستريت، مقر رئيس الوزراء البريطاني، للعيش معا.

يذكر أن جونسون، عاد إلى ممارسة مهام عمله، الاثنين الماضي، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي عانت منه خطيبته سيموندس أيضا.

وتقول الصحيفة إن كاري سيموندس، هي ابنة ماثيو سيموندس، أحد مؤسسي صحيفة "الاندبندنت"، والمحامية جوزفين ماكفيه، مشيرة إلى أنها ولدت وترعرعت في جنوب غربي لندن، ودرست التاريخ والمسرح في جامعة واريك.

وتقول صحيفة "الإندبندنت" إن جونسون أصبح أول رئيس وزراء بريطاني منذ 250 عاما، يتزوج أثناء تولي منصبه.