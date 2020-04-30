رجل أعمال يكسب 9500 دولار في الثانية مع تفشي فيروس كورونا

مغلق حتى إشعار آخر، شعار معظم المصانع والشركات العملاقة حول العالم مع تفشي فيروس كورونا، على عكس شركة "أمازون"، والتي أعلنت منتصف الشهر الجاري، عن توظف 75 ألف عامل إضافي في منشآتها المنتشرة حول العالم، لتلبية الطلب المتزايد على عمليات الشراء عبر الإنترنت.

بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، زادت ثروة جيف بيزوس المدير التنفيذي لشركة أمازون بنحو 20%، لتصل إلى 138 مليار دولار. قد بلغت أرباحه خلال الـ 4 شهور الماضية نحو 23.6 مليار دولار.

كما كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن أرباح أمازون تزيد 9500 دولار في الثانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت الشركة إنها تعمل على توظيف عمال التخزين للعمل في المستودعات الجديدة في أفرعها، بعد الارتفاع الهائل في عدد الطلبيات المقدمة عبر الإنترنت، بسبب الحجر الصحي وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الشركة أنها وظفت في الشهر الماضي فقط أكثر من 100 ألف عامل جديد ضمن المستودعات، ونتيجة لذلك سيتم توظيف المزيد من العمال لتلبية الطلبات الخارجية.

بالإضافة إلى ذلك، رفعت الشركة أجور الموظفين عن كل ساعة، وضاعفت أجر العمل الإضافي لعمال المستودعات، وتدفع حاليًا نحو 15 دولارًا للساعة الواحدة أو أكثر في بعض مناطق أمريكيا لموظفي المستودعات والتسليم.

وأعلنت "أمازون" عن العديد من التغييرات في المزايا على زيادة الرواتب، وسمحت الشركة للعاملين بأخذ إجازة غير محدودة بدون أجر، وتوفر إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين للعمال الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس أو وضعوا في الحجر الصحي.