حريق في برنامج طبخ يبث على الهواء... فيديو

صدم المشاهدون عند اندلاع حريق أثناء بث مباشر لبرنامج طبخ بريطاني، بالمشاركة مع طباخين آخرين في فترة الحجر الصحي المنزلي المطبق في البلاد.

وأظهرت المشاهد اللحظات التي نسي خلالها مقدم برنامج الطبخ البريطاني جون تورود، المنشفة بجانب الغاز، لتشتعل بها النيران.

وتفاعل المقدمان المشاركان في البرنامج مع الحدث، وحاولا تنبيه تورود، الذي كان منشغلا بالحديث عن طبخته، إلى وجود حريق خلفه.

وتدارك الطباخ على وجه السرعة الموقف، وأطفأ النار المشتعلة، لكن المشاهد انتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحف البريطانية، بحسب صحيفة "ميترو".