جيجي حديد وزين مالك يكشفان عن جنس طفلهما المنتظر

نقلت صحف أمريكية مقربة من جيجي حديد وزين مالك، أنهما أعلنا أنهما ينتظران طفلة.

وقالت مصادر في عائلة جيجي حديد، أنها أخفت سر حملها عن عائلتها وأصدقائها لفترة من الوقت، وما إن عاد الثنائي لبعضهما في نهاية العام الماضي، كان الأمر كما لو أنهما بانتظار هدية، بحسب ما نقلته "تي إم زي".

وقال والد جيجي الملياردير الفلسطيني، محمد حديد، إنه لم يتحدث إلى ابنته منذ انتشار الأخبار، لكنه سيكون سعيدًا جدًا إذا كانت أخبارها السعيدة صحيحة.

وأكدت والدة جيجي، يولاندا حديد، خبر الحمل أثناء التحدث إلى محطة البث الهولندية "RTL Boulevard".

وقالت يولاندا، "بالطبع نحن متحمسون للغاية. أنا متحمسة لأصبح جدة في سبتمبر/ أيلول خاصة بعد أن فقدت والدتي مؤخرًا". "لكن هذا هو جمال الحياة، روح واحدة تتركنا وروح جديدة تدخل حياتنا. نشعر بمباركة كبيرة".

في وقت سابق، كشفت مصادر مقربة من عارضة الأزياء الأمريكية، ذات الأصول الفلسطينية، جيجي حديد، حملها بطفلها الأول من المطرب البريطاني، باكستاني الأصل، زين مالك.