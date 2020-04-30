الإعلان عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "رامي"

ومن المقرر بدء عرض المسلسل يوم 29 مايو/ أيار من العام الجاري 2020، بحسب ما نشره رامي عبر حسابه على إنستغرام.

رامي يوسف فاز بجائزة الـ Golden Globes الأخيرة، كأفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو موسيقي.

View this post on Instagram season 2 A post shared by ramy youssef (@ramy) on Apr 29, 2020 at 10:53am PDT

ومن المقرر أن يتكون الموسم الثاني من مسلسل Ramy من عشر حلقات، على أن تعرض متتالية على الشبكة.

ويدور المسلسل الكوميدي العائلي حول رامي، نجل المهاجرين المصريين، حيث يقوم برحلة متعارضة روحيا في الحي الذي يقيم فيه ببنيوجيرسي، حيث يقع في بحر الاختلافات، بين مجتمعه المسلم الذي يعتقد أن الحياة اختبار مستمر، وأصدقائه الألفيون الذين يعتقدون أن الحياة مليئة بالاحتمالات التي لا نهاية لها والله الذي يراقب دائما.