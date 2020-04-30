ممثلة أمريكية تشكر الشرطة الإماراتية لجهودها ضد "كورونا"... صور

شكرت الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان، التي تعيش في دبي منذ عام 2008، حكومة الإمارات العربية المتحدة على إنستغرام للحفاظ على البلاد آمنة خلال الجائحة المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

ونشرت نجمة "Mean Girls" سلسلة من الصور، يوم أمس الأربعاء، تقف بجانب سيارة شرطة دبي أثناء ارتدائها كمامة وقفازات.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 29 Апр 2020 в 10:23 PDT

وكتبت لوهان على صفحتها ذات 8.3 مليون متابع: "أردت أن أشكر حكومة الإمارات وشرطة دبي على دعمهم المستمر خلال هذه الأوقات المضطربة والحفاظ على هذا البلد آمنًا. وأتمنى للجميع شهرا مباركا".

في وقت سابق، كشفت الممثلة الأمريكية، البالغة من العمر 33 عاما، عن عملها على بناء جزيرتها الخاصة في إمارة دبي الخليجية.

كما نشر الحساب الرسمي لشرطة دبي عبر التويتر، يوم الثلاثاء الماضي، مقطع فيديو يوضح احتفالات أهالي منطقة نايف بتخفيف قيود الحجر الصحي وعودة الحياة إلى طبيعتها.