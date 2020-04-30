احتراق الصالة الرياضية في منزل النجمة الأمريكية بريتني سبيرز

قالت النجمة الأمريكية بريتني سبيرز، إنها تعرضت لحادث تسبب في اندلاع النيران في صالتها الرياضية (الجيم)، الموجودة داخل منزلها.

ذكرت ذلك صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن بريتني سبيرز، شاركت مع متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة فيديوهات وقالت إنها "في صالتها الرياضية الآن"، مضيفة: "لم أظهر هنا منذ ستة أشهر، لأني أضرمت فيها النيران مع الأسف".

ولفتت سبيرز إلى أن الحادث تسببت فيه شمعتان، مشيرة إلى أن الموقف بأكمله كان حادثا مروعا، ولم تظهر صالة سبيرز الرياضية علامات لوقوع حريق هائل، لكن المطربة أوضحت أنه لم يتبق لها سوى آلتين من المعدات الرياضية بعد الحريق.

وقالت: "لسوء الحظ، لم يتبق سوى آلتين من المعدات وصالة ألعاب رياضية ذات مرآة من جانب واحد، لكن كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير".

وكانت سبيرز، تمارس تمارينها الرياضية في الساحة الخارجية لمنزلها للاستمتاع بالهواء الطلق.