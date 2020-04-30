وفاة النجم ريشي كابور... وأميتاب باتشان يعلق

وكان ريشي يعاني من مرض السرطان، وأمضى معظم العام الماضي في نيويورك لتلقى العلاج.
وقالت أسرة كابور في بيان: "ظل مرحا حتى النهاية".
Actually crying 😭— Quirky Naari (@QuirkyNaari) April 30, 2020
His spirit n his voice still full of life.
Rest in peace sir #RishiKapoor ypu were loved. His last video 💔 pic.twitter.com/4XpcVwTivh
ريشي يعد من أشهر نجوم السينما الهندية، ومن أبرز أفلامه "بوبي" و"شانداني".
صديقه الممثل الشهير أميتاب باتشان نعاه، قائلا: "ريشي كابور ذهب، لقد توفي، أنا محطم".
وكان الثنائي قد تعاون في العديد من الأفلام أشهرها "قمر أكبر أنطوني".
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