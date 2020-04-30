وفاة النجم ريشي كابور... وأميتاب باتشان يعلق

توفي، اليوم، الممثل الهندي الشهير ريشي كابور عن عمر يناهز 67 عاما في مستشفى بمدينة مومباي.

وكان ريشي يعاني من مرض السرطان، وأمضى معظم العام الماضي في نيويورك لتلقى العلاج.

وقالت أسرة كابور في بيان: "ظل مرحا حتى النهاية".

Actually crying 😭

His spirit n his voice still full of life.

Rest in peace sir #RishiKapoor ypu were loved. His last video 💔 pic.twitter.com/4XpcVwTivh — Quirky Naari (@QuirkyNaari) April 30, 2020

ريشي يعد من أشهر نجوم السينما الهندية، ومن أبرز أفلامه "بوبي" و"شانداني".

صديقه الممثل الشهير أميتاب باتشان نعاه، قائلا: "ريشي كابور ذهب، لقد توفي، أنا محطم".

وكان الثنائي قد تعاون في العديد من الأفلام أشهرها "قمر أكبر أنطوني".