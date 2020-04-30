كاتي بيري تذهل جمهورها بعرض في زي على شكل عبوة معقم... فيديو

نشرت المطربة الأمريكية كاتي بيري مقطع فيديو على إنستغرام، قامت خلاله بتقديم عرض في زي على شكل عبوة معقم، ودعوة الجميع لمشاهدة برنامج "أمريكان أيدول" التلفزيوني الموسيقي.

وقالت بيري خلال أدائها الواجبات الروتينية في المطبخ: "بالنسبة لفريقنا في البرنامج السلامة هي الأهم".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KATY PERRY (@katyperry) 26 Апр 2020 в 2:13 PDT

على الرغم من أن المغنية ظهرت سابقا في أزياء جريئة من قبل مثل طقم الثريا أو الهامبرغر، فاجأت بيري الجميع الآن ورفعت من معنويات متابعيها.

وعلق المستخدمون: "يا إلهي! واو!"، "واو!"، "أنت مضحكة للغاية"، "كم من الوقت احتجت إلى ارتداء هذا" ، "أنت شخص لا يصدق".

وانتقلت العديد من البرامج التلفزيونية إلى العمل من المنزل في ظل الحجر الصحي العام، ويقوم بعض المقدمين مثل كاتي بيري بجزء من عملهم عن بعد، وتنشئ المغنية استوديو مرتجلا في غرفة سكنها أو غرف أخرى.

في وقت سابق، أعلنت كاتي بيري عن حملها الأول من خطيبها الممثل أورلاندو بلوم، بتصوير فيديو أظهرت فيه بطنها للجماهير.