شاهد لحظة انتقام قرويين من تمساح التهم صديقهم

قامت مجموعة من القرويين في إندونيسيا بالانتقام لصديقهم، الذي أكله تمساح ضخم.

وتمكن السكان من اصطياد التمساح البالغ طوله نحو 4 أمتار في نهر لاكار، مساء الأحد، ومزقوا جسده لاستخراج بقايا صديقهم.

وكانت فرق الإنقاذ قد عثرت على "ساق مقطوعة عند النهر، لتتم محاصرة التمساح بالشباك.

واستعان القرويون بالأسلحة النارية لقتل التمساح بعدما تم إيقاعه في الشباك.

وسحب الأشخاص التمساح، بعد أن ربطوه جيدا، وتأكدوا من عدم قدرته على الحركة، ثم مزقوا جسده واستخرجوا بقايا جثمان صديقهم.