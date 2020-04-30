فيتامين يمكن أن يمنع حب الشباب

يُعرف فيتامين "سي" رسميا باسم حمض الأسكوربيك، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء وضروري للصحة، بما في ذلك لصحة البشرة، ولا ينتجه الجسم لذا يجب الحصول عليه من خلال النظام الغذائي.

يعتبر هذا الفيتامين مضادا قويا للأكسدة، حيث يساعد على تحييد الجذور الحرة، وهي مركبات غير مستقرة يمكن أن تتلف خلايا الجسم بمرور الوقت عندما تصبح مستوياتها عالية جدًا في الجسم، بحسب ما نقلته "هيلث لاين".

وتتأثر البشرة بالجذور الحرة بسبب تعرضها لكل من البيئات الداخلية والخارجية. بالإضافة إلى ذلك ومن بين عوامل أخرى، يؤثر النظام الغذائي والإجهاد والتدخين والأشعة فوق البنفسجية والتلوث على صحة البشرة.

تحتوي الطبقة العليا المرئية من الجلد على مستويات عالية من فيتامين سي. وتلعب هذه المغذيات دورًا رئيسيًا في حماية الجلد الجديد وشفائه وإنتاجه.

بما أن حب الشباب حالة شديدة الالتهاب وتتفاقم بسبب الضغوطات البيئية، فيلعب فيتامين سي هنا دورا علاجيا.

قد تعمل منتجات فيتامين سي على تحسين فرط التصبغ (بقع داكنة على الجلد نتيجة حب الشباب أو الأشعة فوق البنفسجية أو الإصابات الأخرى) وتقليل الالتهاب الناجم عن حب الشباب، ولكن من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث.

يعالج فيتامين سي ندبات حب الشباب عن طريق زيادة تخليق الكولاجين، وهو بروتين مسؤول عن بنية البشرة وضروري لإعادة بناء بشرة صحية. وهكذا قد يسرع هذا الفيتامين شفاء جروح حب الشباب.

يذكر أن العديد من الفواكه والخضروات غنية بفيتامين سي، مثل الفلفل والفراولة والطماطم والقرنبيط والخضار الورقية والحمضيات.

وعلى الرغم من عدم وجود بحث يربط فيتامين سي الغذائي مع انخفاض حب الشباب، إلا أنه لا يزال من المهم الحصول على ما يكفي منه في النظام الغذائي لدعم توليف الكولاجين وشفاء الجروح والصحة العامة.

وعلى أي حال من الضروري استشارة طبيب جلدية إذا كنت مهتمًا باستخدام فيتامين C لعلاج حب الشباب.