فرقة "العقارب" الغنائية تطلق أغنية رائعة لزرع الأمل خلال فترة الحجر الصحي... فيديو

كشفت فرقة "العقارب" (Scorpions) الغنائية الألمانية الشهيرة عن أغنية جديدة، حملت عنوان "أغنية للأمل"، تعمل على بث روح الأمل بين المواطنين في الأوقات العصيبة التي يمر فيها العالم مع تفشي مرض "كوفيد 19".

ونشرت الفرقة الأغنية الفريدة على قناتها في "يوتيوب" مع تعليق على الأغنية "نحن نعمل موسيقى الروك الصاخبة، التي سيتم تضمينها في ألبومنا القادم. ولكن بسبب وباء فيروس كورونا، قررنا أن نقدم لكم هذه الأغنية، كونوا بصحة جيدة".

وتعبر الأغنية التي نشرتها الفرقة لبث الأمل لدى المواطنين حول العالم، مخالفة للنهج الموسيقي المعتاد للفرقة، الذي يطغى عليه موسيقى الروك الصاخبة.

ويظهر في الفيديو مشاهد لكوكب الأرض ومناظر طبيعية مع التسجيل الصوتي لأغنية تحاول استثارة مشاعر الأمل لدى المستمعين حول العالم.