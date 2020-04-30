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    رامز جلال فى برنامجه رامز مجنون رسمي رمضان 2020

    الأعلى للإعلام يحسم شكاوى برنامج "رامز مجنون رسمي" ومهلة 6 أشهر لـ"إم بي سي"

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    أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اليوم الخميس، بيانا بشأن برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر".

    وقال المجلس، في بيانه، إنه "تابع ما أثير خلال الأيام الماضية حول البرنامج الذي يقدمه رامز محمد جلال أحمد توفيق، وشهرته رامز جلال، والذي يُعرض على قناة MBC مصر خلال شهر رمضان الجاري، كما ناقش العديد من الشكاوى التي وردت إليه بهدف منع بث البرنامج المشار إليه".

    رامز جلال فى برنامجه رامز مجنون رسمي رمضان 2020
    © Sputnik . MBC
    قرار بمنع رامز جلال من الظهور
    وأضاف المجلس: "انطلاقا من الدور الدستوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأيضا من الدور المرسوم له قانونا بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذا اللوائح الصادرة تنفيذا له، وسعيا إلى سيادة القانون يؤكد المجلس الذي هو الحارس المستقل على تنظيم شؤون الصحافة والإعلام المسموع والمرئي والإلكتروني احترامه وتقديره لكل الآراء التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن البرنامج المشار إليه والتي كان أساسها وهدفها الصالح العام".

    وأوضح أن "قناة MBC مصر هي من القنوات الأجنبية المملوكة لشركة إم بي سي منطقة حرة - ذات مسؤولية محدودة - الحاصلة على ترخيص أجنبي من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية تحت رقم 30391 ومقر إدارتها مدينة دبي للإعلام، وقد سبق للمجلس أن خاطب الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) للاستعلام عن مصدر إشارة بث القناة المشار إليها والقمر الصناعي مستقبل الإشارة، وأفادت بأن إشارة البث تنطلق من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمر الصناعي الأجنبي (عرب سات) ويتم نقل الإشارة الواردة من الخارج عبر القمر الصناعي المصري (نايل سات) عبر حيز فضائي مؤجر لشركة إم بي سي ويتم من خلاله نقل إشارة حزمة قنوات تملكها شركة إم بي سي تعدادها عشرون قناة".

    وتابع: "كما سبق أن خاطب المجلس المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للإفادة بما إذا كانت القناة المُشار إليها من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية من عدمه، وورد كتاب منها يفيد بأن القناة المُشار إليها ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية".

    واستطرد البيان قائلا: "إزاء ما تقدم ولما كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا يملك حتى تاريخه سلطة توقيع أي من الجزاءات أو التدابير على القناة المُشار إليها في حال حادت فيما تبثه عن الإطار الإعلامي المصري كونها ليست من القنوات المرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية أو مرخص لها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

    وأضاف المجلس أنه "بصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في 16 فبراير سنة 2020 قد أصبح لزاما على قناة MBC مصر أن توفق أوضاعها القانونية لمزاولة نشاطها داخل مصر خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المُشار إليها إعمالا لنص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 2018"، موضحة: "كما أنه سبق واستقر المجلس على مخاطبة الجهة المالكة لشركة ام بي سي لتوفيق أوضاع قنواتها التي تزاول نشاطا بمصر، قبل انتهاء المهلة المقررة قانونا".

    وأهاب المجلس بكل الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية عدم إثارة الرأي العام، مؤكدا الوقوف على مسافة واحدة من الجميع تحقيقا للصالح العام، وأنه لا يمارس سلطاته أو يتخذ قراراته إلا بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إم بي سي, المجلس الأعلى للإعلام المصري, برنامج رامز جلال, أخبار رامز جلال, رامز جلال
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