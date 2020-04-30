أول ظهور لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة بعد الزواج... "شاهد مفاجأة رمضان"

ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، للمرة الأولى منذ زواجهما، أثناء عزومة رمضانية حدث بها مفاجأة.

ونشر ناصر البرنس، صاحب سلسلة مطاعم "البرنس" عبر صفحته على "فيسبوك"، كاشفا عن توليه عزومة في منزل ياسمين صبري وأبو هشيمة، كان من ضمن ضيوفها الإعلامي خالد صلاح وزوجته شريهان أبو الحسن.

ونشر فيديو ظهر خلاله تفاصيل العزومة بالإضافة إلى صوره مع ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.

واحتفل رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان، بعقد قرانه على الممثلة المصرية، ياسمين صبري، وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، وذلك التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.