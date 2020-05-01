رمضان 2020... شكوى من متابعي مسلسل "البرنس" ومحمد رمضان يتدخل

وكتب متابع لرمضان: "يا محمد رمضان تطبيق "شاهد" اشتركنا عشان نحضرك وحضرنا ٦ حلقات والحلقة السابعة قالوا لنا غير متوفر في بلدك.. تدخل أرجوك".
ورد رمضان: "رجاءً من الكيان المحترم الكبير "إم بي سي"، وتطبيق "شاهد" حل مشكلة عرض البرنس في أسرع وقت".
رجاءً من الكيان المحترم الكبير @mbc1 @ShahidVOD حل مشكلة عرض #البرنس في أسرع وقت 🙏🏽❤️ #البرنس #ثقه_في_الله_نجاح https://t.co/pV7MT9pVVe— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) April 30, 2020
وتتناول أحداث مسلسل "البرنس" شاب يدعى "رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان، يعمل سمكري في ورشة والده لكنه يتحمل مسؤولية أسرته وأشقائه الستة بعد وفاة والده، ويدخل في خلافات مع أخواته بعد موت والده بسبب الميراث.
ومسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان والفنانة اللبنانية نور، وعبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز، وهو تأليف وإخراج محمد سامي.
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