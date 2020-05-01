رمضان 2020... شكوى من متابعي مسلسل "البرنس" ومحمد رمضان يتدخل

اشتكى عدد من متابعي مسلسل "البرنس" الذي يلعب بطولته الفنان المصري محمد رمضان من عدم قدرتهم على مشاهدته على أحد التطبيقات التي تعرض مسلسلات رمضان هذا العام.

وكتب متابع لرمضان: "يا محمد رمضان تطبيق "شاهد" اشتركنا عشان نحضرك وحضرنا ٦ حلقات والحلقة السابعة قالوا لنا غير متوفر في بلدك.. تدخل أرجوك".

ورد رمضان: "رجاءً من الكيان المحترم الكبير "إم بي سي"، وتطبيق "شاهد" حل مشكلة عرض البرنس في أسرع وقت".

وتتناول أحداث مسلسل "البرنس" شاب يدعى "رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان، يعمل سمكري في ورشة والده لكنه يتحمل مسؤولية أسرته وأشقائه الستة بعد وفاة والده، ويدخل في خلافات مع أخواته بعد موت والده بسبب الميراث.

ومسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان والفنانة اللبنانية نور، وعبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز، وهو تأليف وإخراج محمد سامي.