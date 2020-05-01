دلافين وردية نادرة تسبح قرب الشاطئ...فيديو

التقط صيادون تايلانديون مقطع فيديو للقائهم في خليج تايلاند مع الدلافين الوردية النادرة. وفقا للعلماء، تصبح الدلافين أكثر جرأة وتسبح بالقرب من الشاطئ بسبب نقص السياح بسبب وباء فيروس كورونا.

قال الصياد شايوت سايدان الذي التقى بالدلافين لوكالة "رويترز": "لقد تأثرت كثيرا لأنني لم أعتقد أبدا أنني أستطيع رؤية الدلافين الوردية".

تم وضع الدلافين الوردية التايلاندية في قائمة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة للحيونات المعرضة للخطر. وفقا لمدير مركز فوكيت البيولوجي البحري،، يعيش حوالي 150 من هذه الدلافين في خليج تايلاند. تم نشر اللقطات على موقع يوتيوب.

يشار إلى أن عدد السائحين في تايلاند في مارس آذار 2020 انخفض بنسبة 76 في المائة مقارنة مع عام 2019 بسبب جائحة فيروس كورونا.