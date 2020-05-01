رجل آلي لتحية مرضى كورونا في اليابان ... صور

وفرت اليابان، في مسعى منها لتخفيف العبء عن النظام الطبي، أكثر من عشرة آلاف غرفة فندقية في أنحاء البلاد لاستضافة المرضى أصحاب الأعراض الأخف، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة، ووفرت لهؤلاء المرضى رجلا آليا لتحيتهم واستقبالهم.

تستخدم اليابان الآن فنادق لاستضافة المرضى المصابين بفيروس كورونا، دون أن يكون لديهم أعراض تسدعي دخولهم المستشفى.

The #Tokyo metropolitan government (@tocho_koho) unveiled on Friday robots that will be used in two hotels housing those infected with the novel #coronavirus https://t.co/cQtQRlzSs0 pic.twitter.com/Zst7EN500i — Arab News Japan (@ArabNewsjp) May 1, 2020

واستعان عدد من تلك الفنادق بالعاصمة طوكيو، اليوم الجمعة، بإنسان آلي للمساعدة في تخفيف العبء عن طاقم التمريض.

Coronavirus patients with light symptoms arriving to stay at several Tokyo hotels are likely to get a lift from a pleasant surprise - a robot greeter in the lobby https://t.co/iwT8Ui6REl — Reuters (@Reuters) May 1, 2020

وفي أحد الفنادق، وقف "روبوت" واسع العينين يضع على فمه "كمامة" في انتظار الزوار لتقديم التحية، وقال "الروبوت"، المسمى بيبر، بصوت مرح:

"من فضلك.. ضع كمامة وأنت في الداخل" و"أتمنى أن تشفى بأسرع ما يكون".

ومن بين الرسائل الأخرى "أصلي من أجل احتواء المرض بأسرع ما يمكن" و"لنتكاتف ولنتخطى هذا سويا".

وبيبر ليس الروبوت الوحيد الذي يعمل في الفندق الواقع بمنطقة ريوجوكو في طوكيو، فهناك "روبوت" مزود بأحدث ما وصل إليه العلم في مجال الذكاء الاصطناعي مهمته تنظيف أجزاء من الفندق منها "المناطق الحمراء" الأشد خطورة والتي يكون اقتراب العمالة منها محدودا.

ويتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في اليابان الآن 14 ألفا، وتوفي 448 مريضا حتى أمس الخميس وفقا لإحصاء "رويترز".