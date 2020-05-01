في يوم "عيد العمال".. إليسا توجه رسالة للعاطلين عن العمل

وجهت المغنية اللبنانية إليسا رسالة إلى العاطلين عن العمل بمناسبة عيد العمال، الموافق اليوم الجمعة.

وكتبت إليسا على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "أريد أن أهنئ كل العمال بهذا العيد، الذي نتذكر فيه تعبهم وحبهم لشغلهم".

وأضافت "لكن هذا العام بالذات، أتمنى أن لا ننسى كل العاطلين عن العمل الذين فقدوا أعمالهم".

كما دعت بأن "يزيح الله هذه الغمة عن لبنان وأن تتحسن الظروف".

بدي عيّد كل العمال بهالعيد يللي منتذكر فيه تعبن وحبّن لشغلن، بس هالسنة بالذات بدي فكّر بكل العاطلين عن العمل يللي خسرو أشغالن. الله يمرّق هالغيمة السودا عن لبنان وتتحسن الظروف — Elissa (@elissakh) May 1, 2020

يذكر أن إليسا طرحت مؤخرا أحدث أغانيها "هنغني كمان وكمان" من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.

ويحتفل العالم في الأول من مايو/أيار من كل عام بعيد العمال العالمي وذلك تقديرا وتكريما للعمال حول العالم.

ويعد هذا اليوم عطلة رسمية في أغلب الدول.

يعود الاحتفال بهذا اليوم إلى القرن التاسع عشر وتحديدا إلى العام 1886 عندما خرج آلاف العمال في الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من مايو في تظاهرات ضخمة للمطالبة بتحسين ظروف العمل غير الإنسانية وغير الآمنة والتي كانت تتسبب بموت الآلاف من الرجال والنساء والأطفال سنويا.