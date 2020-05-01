حمية "النظام العسكري".. كيف تخسر 4 كيلو غرام في 3 أيام

يعد النظام الغذائي العسكري من أكثر الأنظمة الغذائية التي تم البحث عنها على موقع "غوغل"، وهو موجود بالفعل منذ سنوات.

ووفقا لموقع "Health" الطبي، تشير الدراسات إلى أن المتابعين لهذا النظام يمكن أن يتوقعوا خسارة ما يصل إلى 10 باوندات (4.5 كغم) في أسبوع واحد دون ممارسة تمارين رياضية أو وصفات طبية مضنية.

وأشارت الدراسات إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل الشروع في اتباع هذه النظام، للتأكد من أنه سوف يساعد بالفعل على إنقاص الوزن، على اعتباره من الحميات التي تحتاج إلى توافر شروط معينة بالشخص، لضمان نجاحه.

لم يتم إنشاء النظام من قبل عسكريون

ويزعم البعض أن هذا النظام من تصميم خبراء تغذية عسكريون، في محاولة منهم لمساعدة الجنود في الحصول على وزن مثالي، يتلائم مع اللياقة البدنية التي يجب أن يتميز بها المجندون.

وفي المقابل، هناك فئة تنفي هذه المعلومة، وتفيد بأن هذا النظام ليس له علاقة بالجيوش، ووصفه بالعسكري ما هي إلا كناية عن الصرامة التي يحتاجها هذا النظام من متبعيه.

كيف يساعدك في خسارة الوزن

يعتبر النظام الغذائي العسكري من الحميات قصيرة الأجل، إذ يتتطلب اتباع خطة غذائية لمدة 3 أيام متتالية فقط، وخلال هذه المدة يتم تقليل عدد السعرات الحرارية المستهلكة بشكل تدريجي.

اليوم الأول: 1400 سعرة حرارية.

اليوم الثاني: 1200 سعرة حرارية.

اليوم الثالث: 1100 سعرة حرارية.

وبدءًا من اليوم الرابع، يستطيع الشخص تناول أي طعام يرغب فيه، إلا أن خبراء التغذية ينصحون باستهلاك 1500 سعرة فقط، للحصول على أفضل نتائج ممكنة من هذه الحمية.

ولمحبي المشروبات المنبهة، لا داعٍ لقلق، لأن هذا النظام لن يحرمك من قهوتك الصباحية، ولكن، يجب تناولها دون أي إضافات تكسبها سعرات حرارية إضافية، مثل السكر والمبيض.

وعلى الرغم من أن هذه الحمية تتبع نظام السعرات الحرارية المنخفضة، ولكن يوصي الأطباء بممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة يوميا، بمعدل 5 أيام أسبوعيا.