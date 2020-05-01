تعرف على المطعم "الوحيد في العالم" الآمن من كورونا

يعتزم الزوجان ليندا كارلسون والطاهي السابق راسموس بيرسون افتتاح مطعمهم الجديد في 10 مايو/ أيار، والذي سيكون دون مبنى وإنما في الهواء الطلق، وسيكون بطاولة واحدة وكرسي.
وستقوم كارلسون بإرسال الطعام إلى الزبون بواسطة جهاز رفع مع سلة معلقة به، بحسب ما نشر موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.
#Swedish couple opening 'COVID-19-safe restaurant' featuring 1 chair, 1 table in a field without wait staff https://t.co/Zl8gh1D9Pe #1News #News pic.twitter.com/QUydZJaCem— 1News (@1news_me) April 29, 2020
وأشار الزوجان إلى أن هذه الفكرة قد راودتهما أثناء زيارة والدي ليندا واضطرارهم لتشارك الطعام من خلال نافذة المطبخ للحفاظ على التباعد الاجتماعي اللازم.
ومن المقرر أن يقدم المطعم قائمة ثابتة تتكون من ثلاثة أطباق، والتي سوف تتغير وفقا لما هو متوافر محليا، وسوف تتميز بتقديم مشروب كوكتيل كحولي مع الطعام.
يذكر أن أن السويد لم تجبر الحانات والمطاعم على إيقاف خدمة تناول الطعام بالمطاعم بشكل كامل، الى أن الزوجان يريدان أن يفتتحا "المطعم الوحيد في العالم الآمن من كوفيد-19".
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