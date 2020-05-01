بريتني سبيرز توضح تفاصيل الحريق الذي نشب في منزلها.. فيديو

أعلنت النجمة الأمريكية، بريتني سبيرز، عن حادث مؤسف وقع في منزلها، حيث اندلعت النيران في صالتها الرياضيّة مشيرة أنّها لم تظهر فيها منذ نحو 6 أشهر، وفق ما ذكر موقع "msn" البريطاني.

وأوضحت النجمة البالغة من العمر 38 عاماً، لمتابعيها عبر موقع "إنستغرام" من خلال مقاطع فيديو وثَّقتها في صالتها الرياضية وهي تشرح تفاصيل ما حدث.

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Apr 29, 2020 at 2:22pm PDT

وأوضحت بريتني أن الحريق اندلع بسبب شمعتين، وذكرت: "لسوء الحظ، لم يتبقَّ سوى آلتين من المعدات ومرآة من جانب واحد في صالة الألعاب الرياضيّة، لكن كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير"، مشيرة إلى أنّها تحب ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق على أي حال.

يشار إلى أنّ النجمة العالمية تعيش حياة غير مستقرة خلال تواجدها بالحجر المنزلي وسط انتشار فيروس كورونا، حيث كشفت سبيرز أنّها فقدت الكثير من وزنها خلال هذه الفترة لسبب أنّها تفتقد لحبيبها سام أصغاري.