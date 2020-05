سلاف فواخرجي تعلق على خلافها مع كاريس بشار...فيديو

View this post on Instagram

ورفضت #سولاف_فواخرجي الإجابة على مشكلتها مع الفنانة #كاريس_بشار والتي مضى عليها أكثر من 20 سنة، وتحديدًا عام 1999، وقالت:"لا تعليق ما بحب هذا ينسأل هالسؤال"، مضيفة أن "المشكلة إنسانية جارحة أفضل عدم ذكرها، والمشكلة قديمة مش مستاهلة لأنه كبرنا". ويُعتقد أن مسلسل "ثلوج الصيف" الذي عرض عام 1999 هو العمل الوحيد الذي جمعت فيه مشاهد مشتركة بين فواخرجي وبشار، ثم نشب خلاف بينهما ما زال مستمراً حتى اليوم. وفي عام 2006 استطاع المخرج حاتم علي جمعهما في مشهد واحد من مقدمة مسلسل "ندى الأيام" لم يتبادلا فيه الكلام.