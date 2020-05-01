سلاف فواخرجي تعلق على خلافها مع كاريس بشار...فيديو

رفضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، الخوض في خلافها الذي يعود إلى أكثر من 20 عاما مع مواطنتها الفنانة كاريس بشار.

وقالت الفنانة التي حلت ضيفة على إذاعة "نينار" المحلية، للمذيع باختصار حول سر الخلاف باختصار: "لا تعليق"، مبينة في ذات الوقت أن "الخلاف سببه إنساني جارح، وأنها تفضل عدم الخوض في المسألة خاصة أنها قديمة"، معلقة: "كبرنا.. كبرنا".

هذا وشاركت الفنانتان عام 2006 في مشهد واحد من مقدمة مسلسل "ندى الأيام"، للمخرج حاتم علي والذي لم يتبادلا فيه الكلام.