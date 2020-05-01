خطأ في مسلسل رمضاني يثير جدلا.. والمخرج يوضح

رغم المنافسة القوية التي تشهدها دراما رمضان الجاري، لم تخلو المسلسلات المعروضة من الأخطاء التي أثارت انتقادات المتابعين وسخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت صورة الممثل المصري محمد عادل إمام في مسلسل "الاختيار" وهو يمسك بالسلاح ويستعد لإطلاق النار دون أن يسحب صمام الأمان، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهالت تعليقات عديدة كاستحالة إطلاق السلاح للرصاص وهو في هذه الوضعية، في حين أشار آخرون أن السلاح يطلق رصاصات 9 ملي، في حين أن الفوهة أصغر من ذلك القياس.

وردا على تلك التعليقات أوضح إمام في تغريدة على تويتر: "لكل اللي بيسألوا عن سقاطة الامان و نوع السلاح .. دي صورة من التدريبات على المشهد و مش موجودة في المسلسل .. انتوا كبرتوا الموضوع ليه".

— Mohamed Emam (@Mohamed_Emam) April 29, 2020

ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.