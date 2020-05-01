مذيع يعلن عن مولوده الجديد على الهواء.. فيديو

أعلن مذيع شبكة CNN أندرسون كوبر ولادة طفله الجديد، من أم بديلة، على الهواء مباشرة خلال إذاعة أحد البرامج، معبرا عن مدى سعادته بقدومه.

وقال كوبر: "أريد أن أشارككم بعض الأخبار السعيدة.. يوم الاثنين أصبحت أباً، هذا وايت كوبر. عمره ثلاثة أيام. تمت تسميته باسم والدى، الذى توفى عندما كان عمرى عشر سنوات. آمل أن أكون أبًا جيدًا كما كان".

Welcome Wyatt Morgan Cooper! @AndersonCooper's son was born on Monday. New life, new love. pic.twitter.com/L3Af2TtYAq — Brian Stelter (@brianstelter) May 1, 2020

​وتابع: "الاسم الأوسط لابني هو مورجان. إنه اسم عائلة أمي.. أعرف أن أمي وأبي أحبا اسم مورجان لأنني عثرت مؤخرًا على قائمة قاموا بإعدادها قبل 52 عامًا عندما كانوا يحاولون التفكير فى اسم لى.. وايت مورجان كوبر. ابني كان 7.2 رطل عند الولادة، وهو حلو وناعم وصحى وأنا سعيد للغاية".

كما نشر صور له مع نجله عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، مستعرضا فيها الساعات الأولى من عمر المولود.

View this post on Instagram A post shared by andersoncooper (@andersoncooper) on Apr 30, 2020 at 6:51pm PDT

وأضاف: "كرجل مثلى، لم أظن أبدًا أنه سيكون من الممكن إنجاب طفل، وأنا ممتن لأولئك الذين مهدوا الطريق، وللأطباء والممرضات وكل من شارك في ولادة ابني.. الأهم من ذلك كله، أنا ممتن لبديل رائع حملت وايت، وراقبته بحب وعطف، وأنجبته. إنها نعمة غير عادية - ما تعطيه هي وجميع الوكلاء للأسر التى لا تستطيع إنجاب الأطفال. ولدى البديل عائلة جميلة خاصة بها، وزوج داعم رائع، وأطفال، وأنا ممتن للغاية لكل الدعم الذى قدموه لى ولات. عائلتي مباركة بوجود هذه العائلة في حياتنا".

وختم: "أتمنى لو كان أمي وأبي وأخي كارتر على قيد الحياة لمقابلة وايت، لكنني أحب أن أصدق أنه يمكنهم رؤيته. أتخيلهم جميعًا معًا، وهم يتسلحون حول بعضهم البعض، يبتسمون ويضحكون، سعداء لمعرفة أن حبهم على قيد الحياة في داخلي وفي وايت، وأن عائلتنا مستمرة".