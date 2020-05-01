إلغاء مهرجان " لايف بارك" العالمي بسبب كورونا

أعلن منظمو مهرجان "لايف بارك" العالمي، اليوم الجمعة، عن إلغاء المهرجان الموسيقي السنوي، المقرر عقده في الفترة من 17 إلى 19 يوليو/تموز، بسبب وباء كورونا.

ووفقا للخدمة الصحفية سيقوم المنظم بتعويض الحدث في العام المقبل وسيعقد لمدة ثمانية أيام في 2021 من 8 إلى 11 ومن 15 إلى 18 تموز / يوليو.

وقال المنطمون: "للأسف الشديد، من المستحيل عقد مهرجان بارك لايف هذا العام. الرحلات الجوية الدولية معلقة، ولم يتم إصدار التأشيرات، ومن المحتمل جدا، سيتم حظر الأحداث الصيفية الكبرى لهذا العام في روسيا ، كما يحدث في جميع أنحاء أوروبا والعالم".

وأضاف المنظمون: "سنحاول نقل مشاركة جميع الفنانين الذي كانوا سيشاركون في المهرجان هذا العام وسنقوم في الإعلان عن مواعيد الحفلات للعام القادم في أقرب وقت... العديد من الفنانين الذين طال انتظارهم سيشاركون في بارك لايف 2021".

وأظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفاع عدد الإصابات إلى 3308772 حالة صباح اليوم الجمعة، كماأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات ووكالة بلومبرغ، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 1042993.