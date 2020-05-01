فنانة سورية تشكر صناع مسلسل "بـ100 وش"

وكتبت علوش في صفحتها على "تويتر": "عمل دمه خفيف ذكي ممتع ورشيق".
#ب١٠٠_وش سكر وعسل وشربات— Kinda Alloush (@KindaAlloush) April 30, 2020
عمل دمو خفيف ذكي ممتع ورشيق.. 😍
شكراً كاملة على المجهود الي باين واحترام عقول الناس
شكراً نيللي وآسر وعلا وإسلام وكل الكاست على المتعة الي بتقدموها 😍❤️
شكراً للكتاب ولكل الي نفذوا العمل 👏🏻👏🏻@AsserYassin @NellyKarim @olaroshdy
وأضافت "شكراً على المجهود الذي يحترم عقول الناس، شكراً للكتاب ولكل الي نفذوا العمل".
نيللي كريم عبر تيك توك تغني أغنية مسلسل بـ100 وش😍@NellyKarim#نيللي_كريم pic.twitter.com/nPHbwZqtaR— البوابة (@Albawaba) April 30, 2020
يذكر أن العمل من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكي، وبطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، وعلا رشدي.
#ب١٠٠_وش اجمد من اي مسلسل كوميدي السنة دي ... @NellyKarim @AsserYassin— Mohd Younis 💦 (@DrYounis2020) April 29, 2020
pic.twitter.com/Y9Jf7FfLen
وتدور أحداث المسلسل حول شخصية نيللى كريم الكوميدية، حيث تدعى "سكر" وتعمل فى صالون تجميل نسائي، إلا أنها تحب النصب، فتسعى لإجراء عمليات احتيال وسرقة، تمكنها من جني الأموال، لتتمكن من شراء صالونها الخاص.
وكان من المفروض أن يعرض المسلسل فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وقررت الشركة المنتجة تصويره وعرضه رمضان الحالي.
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