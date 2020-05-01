فنانة سورية تشكر صناع مسلسل "بـ100 وش"

شكرت الفنانة السورية كندة علوش جميع القائمين على انتاج العمل الدرامي المصري "بـ100 وش"، والذي يعرض في شهر رمضان المبارك.

وكتبت علوش في صفحتها على "تويتر": "عمل دمه خفيف ذكي ممتع ورشيق".

#ب١٠٠_وش سكر وعسل وشربات

عمل دمو خفيف ذكي ممتع ورشيق.. 😍

شكراً كاملة على المجهود الي باين واحترام عقول الناس

شكراً نيللي وآسر وعلا وإسلام وكل الكاست على المتعة الي بتقدموها 😍❤️

شكراً للكتاب ولكل الي نفذوا العمل 👏🏻👏🏻@AsserYassin @NellyKarim @olaroshdy — Kinda Alloush (@KindaAlloush) April 30, 2020

وأضافت "شكراً على المجهود الذي يحترم عقول الناس، شكراً للكتاب ولكل الي نفذوا العمل".

يذكر أن العمل من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكي، وبطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، وعلا رشدي.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية نيللى كريم الكوميدية، حيث تدعى "سكر" وتعمل فى صالون تجميل نسائي، إلا أنها تحب النصب، فتسعى لإجراء عمليات احتيال وسرقة، تمكنها من جني الأموال، لتتمكن من شراء صالونها الخاص.

وكان من المفروض أن يعرض المسلسل فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وقررت الشركة المنتجة تصويره وعرضه رمضان الحالي.