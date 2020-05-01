فنان سعودي يهدد بمقاضاة المسيئين إليه عبر تويتر

أكد الفنان السعودي عبد الإله السناني، عبر تغريدة نشرها حسابه الشخصي على "تويتر"، أنه سيقاضي كل من يُسيء إليه، على خلفية التغريدة التي أطلقها عبر حسابه حول رفع الحظر الجزئي الذي أعلنت عنه السعودية.

وكتب السناني في تغريده على "تويتر": "فقد تم رصد جميع الإساءات و التغريدات المسيئة، وتم توكيل المحامي الاستاذ يعقوب المطير وفريقه القانوني لإقامة دعاوي قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة".

🔺تنويه :

فقد تم رصد جميع الإساءات و التغريدات المسيئة ، و تم توكيل المحامي الاستاذ يعقوب المطير @Yaqoub_Almutair و فريقه القانوني لإقامة دعاوي قضائية و اتخاذ الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة.

و نحذر كل من يتداول أي إساءة مما قد يعرضه للمساءلة القانونية ، لذا جرى التنويه. — عبدالإله السناني (@aa_alsinani) April 30, 2020

​وكان الفنان السعودي، قد نشر تغريدة ربط فيها بين رفع الحظر الجزئي الذي أعلنت عنه السعودية كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وبين فوز نادي الهلال أمام نادي أوراوا أو الهزيمة من نادي السد.

#رفع_الحظر الجزئي يعني كأننا فايزين في الذهاب وننتظر الإياب في 20 رمضان؛ نتبع الإجراءات الاحترازية ونلتزم المسؤولية ونضمن التأهل، أو نرجع للمربع الأول.

الخيار لك عزيزي المواطن:

اما تصير مثل #الهلال قدام أوراوا وتحسمها مثل قوميز 😁، أو تنجلد من السد وتقول ياليتني حطيتها أرضي 😅🤣 pic.twitter.com/AdxTvfCxdl — عبدالإله السناني (@aa_alsinani) April 26, 2020

​وكتب السناني في تغريدته التي أثارت جدلًا واسعًا، ودفعته إلى اللجوء للقضاء: "رفع الحظر الجزئي يعني كأننا فايزين في الذهاب وننتظر الإياب في 20 رمضان، نتبع الإجراءات الاحترازية ونلتزم المسؤولية ونضمن التأهل، أو نرجع للمربع الأول.. الخيار لك عزيزي المواطن: إما تصير مثل الهلال قدام أوراوا وتحسمها مثل قوميز أو تنجلد من السد وتقول ياليتني حطيتها أرضي".