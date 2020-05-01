فنانة مصرية تكشف سبب امتناعها عن الزواج وتهريبها سرا... فيديو

كشفت فنانة مصرية تكشف سبب امتناعها عن الزواج بعد انفصالها عن زوجها، وروت قصة تهريب أهلها لها سرا من مدينة المحلة الكبرى.

وجاءت تصريحات الفنانة المصرية المخضرمة، صفية العمري، خلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة" ضمن البرامج الحوارية لشهر رمضان.

وقالت العمري إن سر امتناعها عن الزواج عقب انفصالها عن زوجها الأول الفنان الراحل جلال عيسى، هي أنها لم تحب تكرار تجربة الزواج.

وتابعت قائلة "لم أكره الرجال، ولكن وددت أن اتفرغ لتربية أبنائي، لم أود أن أدخل عليهم رجل غريب".

وأوضحت بقولها "علاقتي بعيسى كانت طيبة للغاية بعد الانفصال، كنا أصدقاء، وحاول مرارا وتكرارا أن نعود لبعضنا البعض لكني كنت أقابل رغبته بالرفض".

كما كشفت كذلك العمري، كواليس تهريب أسرتها لها من مدينة المحلة الكبرى إلى الإسكندرية.

وقالت الفنانة المصرية: "عندما كنت صغيرا كان هناك شاب يريد أن يتزوجني، وأهلي رفضوا تلك الزيجة، وهربني أهلي إلى مدينة الإسكندرية كي ابتعد عنه ولا تتم تلك الزيجة".

وأردفت قائلة "كنت أود الزواج من ذلك الشاب، لكن رفض أهلي حال دون إتمامه".