نقل الكباش الأثرية إلى ميدان التحرير في القاهرة... صور

أعلن مجلس الوزراء المصري، الانتهاء من نقل الكباش الفرعونية الأربعة إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة، عقب الانتهاء من أعمال الترميم.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب كبشين من الكباش الأربعة على القواعد المخصصة لهما وجاري استكمال أعمال تركيب الكبشين الآخرين في الأماكن المخصصة لها، بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني.

انتهاء عملية نقل الكباش الأربعة الي ميدان التحرير بعد ترميمها

وبدء أعمال تركيبها الكباش بجانب مسلة الملك رمسيس الثاني، والتي تم ترميمها وإقامتها بالميدان

أعلن مجلس الوزراء المصري اتمام وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها والذي امتد علي مدار الأشهر القليلة الماضية. pic.twitter.com/Kh0FAf77hr — Samir Omar (@SamirOmarSky) May 1, 2020

وسيتم تغليف الكباش بصناديق من الخشب لحين افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، الذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة السياحة والآثار في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم.

وتمت عملية النقل بمعرفة شركة "المقاولون العرب" تحت إشراف فني من المجلس الأعلى للآثار والأمين العام للمجلس.