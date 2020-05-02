فيديو أثار الغضب... طاقم تمريض يرقص بجثة كتب عليها "كوفيد 19"

أثار مقطع لطاقم تمريض يؤدي رقصة "التابوت" الشهيرة، وهو يحمل جثة كتب عليها عبارة "كوفيد 19"، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعرض المقطع الذي تم نشره عبر تطبيق "تيك توك"، لانتقادات واسعة.

وعبر آخرون عن دعمهم لطاقم التمريض، حيث أن الطاقم يحمل جثة ترمز إلى الفيروس وقد تغلبوا عليه.

ويظهر أن من داخل الكيس هو أحد زملائهم.

ويعتقد أن الفيديو تم تصويره في مستشفى بسان خوان في بورتوريكو.