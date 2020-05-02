جهاز تخطيط قلب في اليد... خطأ إخراجي ينال السخرية... صور

وظهر رمضان على السرير، حيث كان الأطباء يضعون له جهاز تخطيط القلب على ذراعه، وهو ما لاحظه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
#البرنس— M. almustafa (@Mostufa83191850) May 2, 2020
كان تسالو دكتور عن الحاجات دي بتتركب وين pic.twitter.com/4L6VHckgvc
ما أثار السخرية على "تويتر" حيث قالت أغلب التعليقات: "أول مرة نشوف تخطيط قلب في اليد".
لما تتخرج الكتروني:#البرنس pic.twitter.com/PCXMaSsqfl— HmoodGa♡♡ (@HmoodGa) May 2, 2020
وهذه ليست المرة الأولى، إذ سبق أن وجهت انتقادات بسبب أخطاء إخراجية أيضاً، عندما جسد رمضان شخصية ميكانيكي، وتسلم سيارة "هيونداي أكسنت" من أحد الزبائن لإصلاحها، وعندما عاد صاحبها ليستلمها أصبحت "هيونداي إلنترا".
#البرنس— ضامي غلا .🎻❤ S A جالس بالصاله (@hadiasfan) May 1, 2020
فعلا محمد رمضان افضل ممثل وافضل سمكري عشان الزبون جاب له سياره اكسنت مصدومها وصلحها وطلعها شبه سياره الالنترا
كم انت كبير يا محمد رمضان يابرنس ... ياد pic.twitter.com/XiDHsgb0bp
والبرنس هو عمل درامي تدور أحداثه حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسؤولية الجميع.
يذكر أن العمل من ﺇﺧﺮاﺝ: محمد سامي، وﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد سامي، وتمثيل محمد رمضان، وأحمد زاهر، ونور اللبنانية، وروجينا، وإدوارد، ونجلاء بدر.
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