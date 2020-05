طبيب بريطاني: ارتداء القفازات قد يساهم في نشر كورونا

لم تنصح هيئة الصحة العامة في إنجلترا، وهي هيئة تابعة لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ومنظمة الصحة العالمية الأشخاص بارتداء قفازات أو كمامات واقية لحماية أنفسهم.

وقال متحدث باسم هيئة الصحة العامة في إنجلترا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لا توصي الهيئة باستخدام القفازات كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا الجديد لعامة الناس".