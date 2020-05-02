نوال الزغبي "تطالب بحقوقها" من مسلسل رمضاني استخدم صورتها دون إذنها

طالبت النجمة نوال الزغبي مازحة، بحقوقها بعدما فوجئت بعرض صورتها وهي طفلة، ضمن أحداث مسلسل "شاهد عيان" باعتبارها صورة لبطلة العمل هنا شيحة وهي صغيرة.

وتلقت تغريدة من متابع لها تتضمن عدة صور من مشاهد مسلسل "شاهد عيان" وعلق عليها، بقوله: "بمسلسل شاهد عيان بطولة حسن الرداد وهنا شيحا حاطين صورة نوال الزغبي وهي طفلة على أساس أنها صورة البطلة وهي صغيرة ما بيعرفو أنو حتى نوال الزغبي الطفلة مشهورة وكل العالم عارفينها".

بدي حقوقي 😂😂 https://t.co/mrVPVEeI4t — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) April 30, 2020

​وقد أعادت نوال مشاركة التغريدة وعلقت عليها، قائلة: "بدي حقوقي"، وسرعان ما أوضحت أنها تمزح وأن الأمور لن تصل إلى حد مقاضاة العمل.